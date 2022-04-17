Власти Румынии запретили судам под российским флагом заходить в порты

Власти Румынии запретили любым российским судам заходить в свои порты, сообщили в морской администрации страны, ограничения распространяются на яхты или прогулочные катера.

«С 00:00 17 апреля 2022 года запрещено заходить в румынские порты любому судну, зарегистрированному под российским флагом, в том числе судам, сменившим российский флаг на флаг любого другого государства или сменившим свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года», — заявили власти.

Решение не касается судов, терпящих бедствие и ищущих убежища. Кроме того, под действие ограничений не подпадают суда, перевозящие в ЕС природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, ядерное топливо и уголь, а также препараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары, включая пшеницу и удобрения.