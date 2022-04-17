Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний.

Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.

Российским компаниям дали пять дней для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок на иностранных биржах, а затем еще пять дней, чтобы предоставить в Центральный банк России подтверждающие документы. Таким образом, обращение депозитарных расписок на иностранных площадках будет запрещено через 10 дней с момента опубликования закона, передает РБК.

Держатели расписок смогут конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу получать дивиденды по акциям, права на которые удостоверены выпущенными расписками, за рубежом больше не получится, права голоса эти акции давать не будут.

Закон также предусматривает, что правительство России вправе установить порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о дальнейшем обращении за пределами России депозитарных расписок, выпущенных ранее.