Население Беларуси в марте вывело из банков валютные вклады на сумму $650 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-март 2022 года сократились на $936,748 млн. или 8,51% и на 1 апреля составили $10,072 млрд.

В марте валютные депозиты снизились на $534,608 млн. или 5,04%, говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $647,516 млн. или 12,48%. Валютные депозиты населения на 1 апреля 2022 года составили $4,540 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,1876 млрд. долларов. В марте физлица сняли депозиты в банках на $628,057 млн. или 12,15%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $272,702 млн. или 6,88% и на 1 апреля 2022 года составили $3,693 млрд. В марте срочные валютные депозиты населения сократились на $270,645 млн. или 6,83%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $374,814 млн. или 30,66%. На 1 апреля 2022 года этот показатель составил $0,848 млрд. В марте переводные депозиты сократились на $357,412 млн. или 29,66%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $533,659 млн. или 16,7% и на 1 апреля 2022 года составили $2,661 млрд. В марте срочные валютные депозиты юрлиц снизились на $150,74 млн. или 5,36%.