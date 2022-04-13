МВФ договорился об увеличении кредита Молдавии до $815 млн

Международный валютный фонд достиг договоренности с властями Молдавии об увеличении на $267 млн объема помощи в рамках расширенного кредитного механизма до $815 млн.

"Миссия МВФ достигла договоренности на уровне персонала с властями Молдавии об увеличении объема в рамках расширенного кредитного механизма и механизма расширенного кредитования. Власти сделали запрос об увеличении финансовой поддержки на сумму около $267 млн, чтобы помочь Молдавии справиться с последствиями войны в Украине и резким ростом мировых цен на энергоносители и продукты питания", - говорится в сообщении по итогам работы миссии фонда.

"Миссия будет рекомендовать увеличить поддержку МВФ Молдавии на 194,6 млн СДР (около $267 млн), доведя общий пакет финансирования по программе до 594,3 млн СДР (около $815 млн). Эта дополнительная финансовая поддержка поможет удовлетворить срочные потребности в финансировании платежного баланса, возникшие в результате крупных неблагоприятных потрясений, включая войну в Украине и международные санкции в отношении России и Беларуси", - сказано в заявлении.

Планируется, что Исполнительный совет МВФ в мае утвердит достишнутую договоренность.