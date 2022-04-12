Власти РБ могут предоставить айтишникам отсрочку от призыва

Белорусские власти намерены предоставить сотрудникам работающих в Парке высоких технологий компаний отсрочку от призыва в армию.

Такая мера предусмотрена Комплексным планом правительства РБ по поддержке экономики в целях «защиты интересов бизнеса и граждан», который был утвержден и подписан на прошлой неделе.

Мера включена в план, чтобы нивелировать эффект от аналогичной льготы, предоставленной сотрудникам IT-компаний в России указом Путина №83 от 2 марта 2022 года. Также, этот шаг властей можно в определенной степени расценивать как реакцию на массовый релокейт айтишников из-за войны в Украине.

«Предоставление организациям – резидентам Парка высоких технологий (далее – ПВТ) доступных льгот и преференций по аналогии с мерами, принятыми в Российской Федерации в рамках Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83 ”О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации“, в том числе мерами по предоставлению работникам организаций – резидентов ПВТ права на отсрочку от призыва на военную службу», - говорится в плане.

Пока сложно сказать, как быстро данная инициатива будет воплощена в жизнь. Администрации ПВТ и другим ведомствам до 1 июля предписано разработать проект соответствующего указа.