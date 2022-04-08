Последнее обновление: 08.04.2022 14:33

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 968676 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 апреля 2022 года выросло до 968676 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6870 человек.

Выздоровели 964043 (выписаны +248) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6870 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 945 человек (7,55% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12941335 (+12513) тестов на коронавирус.

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