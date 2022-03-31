В Беларуси выявлен «стелс-Омикрон»

В Беларуси выявлен новый подвид Омикрона ВА.2 «стелс-Омикрон», сообщил сегодня Минздрав РБ.

«Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 – «стелс-Омикрон», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что тяжесть течения варианта стелс-Омикрон не отличается от Омикрона 1. «Выраженная клиническая симптоматика наблюдается - у людей, которые не прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. Сохраняется важность своевременной вакцинации, соблюдение масочного режима и физического дистанцирования», - сказано в сообщении.»

«У большинства пациентов отмечается легкое течение инфекции. При этом, необходимо учитывать, что при «стелс-Омикроне» вернулись симптомы - потеря обоняния, более выражены боли в горле, головная боль и желудочно-кишечные расстройства», - обращает внимание Минздрав.

Новый вариант вируса Омикрон был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике в 2021 году. Он получил обозначение B.1.1.529 и название «омикрон». Практически одновременно были выявлены 3 подвида варианта Омикрон – ВА.1, ВА.2 и ВА.3.

В настоящее время отмечается рост случаев COVID-19 в странах Европы и Азии из-за высокой контагиозности «стелс-Омикрона». Ожидается, что он может стать преобладающим в структуре циркулирующих генетических вариантов SARS-CoV-2 в мире.