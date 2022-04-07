Последнее обновление: 07.04.2022 10:20

Тайвань ввел запрет на поставку высокотехнологичных товаров в Россию

Тайвань запретил экспорт в РФ специального телекоммуникационного оборудования, компонентов интегральных микросхем и частотно-регулируемых приводов, которые могут использоваться в оборудовании как гражданского, так и военного назначения, сообщает CNN.

Как заявили в Министерстве экономики Тайваня, санкции вступают в силу с 7 апреля, добавив, что расширенный экспортный контроль соответствует международным санкциям, направленным на ужесточение правил экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в Россию.

Теперь для экспорта высокоточной продукции все экспортеры товаров в Россию должны подавать заявку на получение лицензии в Бюро внешней торговли.

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