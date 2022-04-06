Зеленский поручил правительству формализовать прекращение торговли с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству поручение формализовать прекращение торговли с Россией.

"Президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны", - говорится в сообщении офиса президента Украины по итогам совещания с правительством.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев текущего года и авансовые налоговые поступления.

"Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники совещания обсудили возможные источники наполнения государственной казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования от МВФ и тому подобное, передает УНН.

"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики - как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.