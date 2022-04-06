Великобритания запустила процедуру пересмотра квот на сталь из России и Беларуси

Британские власти намерены перераспределить российские и белорусские квоты на импорт стали, чтобы избежать дефицита металлопрокатной продукции на рынке страны.

Как говорится в заявлении, распространенном в среду Службой торговых мер (Trade Remedies Authority, TRA) Великобритании, РФ и Беларусь могут не выбрать все выделенные им квоты из-за ранее введенных против них санкций, передает ТАСС.

"TRA имеет полномочия принимать срочные меры, когда изменение внешних обстоятельств может сказаться на экономике Соединенного Королевства. Цель пересмотра - устранить риск нехватки стали в Великобритании в результате санкций в отношении России и Беларуси. Перераспределение квот должно помочь сдержать рост цен на сталь, которая используется в строительстве и иных отраслях национальной промышленности", - заявил глава службы Оливер Гриффитс.