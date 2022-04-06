США ввели санкции против крупнейшего в России даркнет-ресурса Hydra

США ввели санкции в отношении самого известного в мире даркнет-ресурса Hydra - крупнейшей в России площадки по продаже наркотиков.

В сообщении американского минфина указывается, что на этой площадке за криптовалюту можно было приобрести и другие незаконные услуги, такие как кибервымогательство.

Все имущество физических и юридических лиц, имеющих отношение к "Гидре", которое находится в Соединенных Штатах или во владении или под контролем физических или юридических лиц США, будет заблокировано.

Операция против "Гидры" была совместной инициативой министерства юстиции США, Федерального бюро расследований, Управления по борьбе с наркотиками, налогового управления США по уголовным расследованиям и службы расследований национальной безопасности. Эта акция была проведена совместно с федеральной криминальной полицией Германии, которая во вторник отключила серверы Hydra в Германии и конфисковала биткоины на сумму 25 млн долларов, передает BBC.

"Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, которые исходят из России, а также способность криминальных лидеров безнаказанно действовать там, глубоко беспокоят Соединенные Штаты", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

"Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что они не смогут спрятаться в даркнете, в России или где-либо еще в мире. В координации с союзниками и партнерами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети", - сказала она.

Наркотики на "Гидре" продавались посредством так называемых закладок: после оплаты покупки клиент получал географические координаты, по которым находился тайник с искомым.

На площадке было зарегистрировано около 17 млн клиентских аккаунтов и более 19 тыс. продавцов. Сейчас сайт и его зеркала недоступны.

Американские и германские ведомства называют "Гидру" крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория сосредоточена в России. Только в 2020 году его продажи составили не менее 1,23 млрд евро, говорится в сообщении BKA. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

В среде постоянных пользователей площадки, а также среди экспертов было распространено мнение, что "Гидра" долгое время оставалась на плаву благодаря покровительству высокопоставленных российских силовиков.

Хотя основной профиль "Гидры" - торговля наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека - подмосковного следователя Евгении Шишкиной.