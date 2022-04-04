Шведский оператор Tele2 AB не намерен продлевать право на бренд российскому оператору

Шведский телекоммуникационный оператор Tele2 AB не будет продлевать истекающее в 2023 году разрешение на использование бренда российскому сотовому оператору Tele2, изучает возможность досрочного прекращения лицензии, пишет издание ComNews со ссылкой на исполнительного вице-президента Tele2 AB Виктора Вальстрема.

Tele2 AB в марте 2013 года продал ВТБ свою российскую "дочку" и предоставил право на использование бренда сроком на десять лет. Позднее сотового оператора приобрел "Ростелеком".

"Мы не будем продлевать лицензию (на использование бренда в России) по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии", - сказал изданию Вальстрем.

Российская Tele2 не видит оснований для расторжения договора и на данный момент не ведет переговоров со шведским оператором по поводу бренда, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций с шведской Tele2 на эту тему", - сказали в пресс-службе российского оператора.

Как ранее писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, Tele2 планировала провести переговоры об использовании бренда с шведской Tele2 AB в феврале на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC), однако ситуация вокруг Украины и санкции в отношении "Ростелекома" не позволили этого сделать. Как утверждает источник газеты, российская компания начала "всерьез готовиться к ребрендингу". При этом переход на бренд "Ростелекома" не обсуждался, поскольку он прочно связан с рынком фиксированной связи.