Последнее обновление: 04.04.2022 14:42

Власти Беларуси отпустили на свободу семерых членов правления БелВЭБа

В минувшие выходные семеро членов правления банка БелВЭБ были отпущены на свободу после задержания на 72 часа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Ранее был освобожден задержанный глава банка Василий Матюшевский.

29 марта Матюшевского и еще семерых топ-менеджеров банка задержали, по данным СМИ, сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Официально причина задержания не называлась.

Сообщалось, что задержание всех восьмерых может быть связано с последствиями реструктуризации бизнеса банка "БелВЭБ" и перевода значительной части деятельности на аутсорсинг в аффилированные компании.

"Претензии финансовой милиции могут быть связаны с переводом части банковского бизнеса на аутсорсинг в дочерние компании с иной, чем у банков налогооблагаемой базой. Так, в Беларуси налог на прибыль в банках составляет 25%, а в нефинансовых организациях - 18%, у компаний-резидентов Парка высоких технологий - 9%", - пояснял источник агентства.

"БелВЭБ" с 2014 года находится под секторальными санкциями США, которые ограничивают банку привлечение финансирование и размещение акций и других инструментов в США.

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