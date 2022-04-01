Путин разрешил авиакомпаниям рассчитываться с иностранными лизингодателями в рублях

Российские авиакомпании смогут рассчитываться за аренду самолетов и двигателей с лизингодателями из "недружественных" стран в рублях через счета в банках РФ, следует из указа Путина.

"Определить, что обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей (...) признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены перед их основными хозяйственными обществами-резидентами путем перечисления должником на счет основного хозяйственного общества-резидента, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день исполнения обязательств", - сказано в документе.

Правительству при этом предоставлено полномочие определить "иной, чем установленный настоящим указом", порядок расчетов с лизингодателями, сообщают российские СМИ.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

Большинство авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию.

Российские власти заявили, что большая часть иностранных самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции, останутся в РФ.