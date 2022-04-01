Последнее обновление: 01.04.2022 13:37

Беларусь и Крым достигли договоренности по железнодорожному сообщению

Власти Беларуси и Крыма достигли договоренности по поводу железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем.

Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает ТАСС.

"На серьезной достаточно встрече, которая у нас была вчера на уровне министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Михайловича Ковальчука в принципе действительно достигнута определенная договоренность по прямому железнодорожному сообщению по маршруту Минск - Смоленск - Симферополь. Обсуждалась возможность авиасообщения. Эти возможности существуют, они абсолютно реальные", - сказал Волченко.



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