В Узбекистане отменили право государства на «Золотую акцию»

Президент Узбекистана 29 марта 2022 года подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления».

В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс, установлено, что на унитарном предприятии должен быть создан наблюдательный совет, который может быть органом управления предприятием, сообщает портал UzDaily.com.

Из законодательства исключены нормы, касающиеся «Золотой акции», дающие право государству участвовать в управлении некоторыми акционерными обществами.

Полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества продлены с 1 года до 3 лет.

Установлено, что заказчиками аудиторской проверки могут быть участники и акционеры, с долей не менее 5 процентов в уставном капитале юридических лиц. Ранее это было 10%.