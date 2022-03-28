Последнее обновление: 28.03.2022 21:34

ЕБРР закрывает представительства в России и Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.

«ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси», - говорится в сообщении банка.

«Мы продолжаем предлагать нашу непоколебимую поддержку Украине и уже согласовали первоначальный пакет в размере 2 миллиардов евро для Украины и других стран, пострадавших от войны», - подчеркивается в сообщении.



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