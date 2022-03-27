Роскосмос намерен удвоить орбитальную группировку спутников, включая военные

Удвоение российской орбитальной группировки станет одним из приоритетов "Роскосмоса" в условиях санкций, заявил в воскресенье глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас видим, что главным для нас является, по сути дела, задача удвоения орбитальной группировки", - сказал он, передает Интерфакс.

"Направление работ - усиление военной составляющей, конечно, рассмотрится. Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал он.

Рогозин 3 марта заявил, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение, "с учетом тех условий, в которых находится сегодня наша страна".

Сегодня он также заявил, что Роскосмос может привлечь инвесторов из стран Персидского залива или Китая вместо европейцев для реализации марсианской миссии.

"Я не исключаю того, что вместо европейцев появится другой партнёр. Это может быть страна Персидского залива, например, или Китай", - сказал Рогозин.

Совет Европейского космического агентства (ESA) 17 марта признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022.