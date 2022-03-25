Последнее обновление: 25.03.2022 15:28

Нацбанк Беларуси напомнил о необходимости полной дедолларизации в стране

Нацбанк Беларуси в очередной раз озаботился проблемой дедолларизации экономики и созданием привлекательных условий для расчетов белорусскими рублями.

"Наша цель и задача - максимально увеличить долю использования белорусского рубля в Республике Беларусь. Это наша ключевая задача. Белорусский рубль - символ, атрибут нашей государственности… И именно задача нас всех - и органов государственной власти, и Национального банка - прежде всего сделать наиболее привлекательными условия для того, чтобы граждане работали с белорусским рублем", - заявил сегодня в парламенте зампредправления Нацбанка Дмитрий Калечиц (цитата БелТА).

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