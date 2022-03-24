Western Union останавливает работу в России

Международная система денежных переводов Western Union с сегодняшнего дня останавливает работу в России, говорится в заявлении компании, пишет УНН.

"Western Union останавливает проведение денежных переводов в России", - сказано в сообщении.

Как поясняется, денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время. Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из партнеров.

Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю.