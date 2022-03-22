Совмин РБ установил предельные размеры выручки для получения господдержки

Совмин РБ постановлением №142 от 17 марта 2022 года утвердил предельные значения выручки за 2021 год для целей государственной финансовой поддержки.

Установлены следующие предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2021 год для обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2022 году: индивидуальные предприниматели – 456 тыс. рублей; микроорганизации – 3 336 тыс. рублей; малые организации – 12 587 тыс. рублей; субъекты среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области – 24 399 тыс. рублей.

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.