Fitch ожидает в 2022 году падения ВВП РФ на 8% и роста инфляции до 18%

Объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, которые ударили по банковской системе и торговле, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.

При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности, и реальное падение ВВП будет зависеть от длительности войны РФ в Украине и от продолжительности санкций, передает Интерфакс.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch. При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала военного вторжения в Украину могут обеспечить экономике страны некоторую поддержку, полагают аналитики агентства.

В 2023 году Fitch прогнозирует снижение ВВП РФ на 0,2%.

Потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18% к концу текущего года и составит 15% к концу 2023 года.