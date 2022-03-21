Власти РФ вводят мораторий на размещение публикаций в международных научных изданиях

Правительство РФ на текущий год вводит мораторий для научных школ на показатели наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с ректорами вузов.

Кроме того, приостанавливается участие в международных конференциях, передает Интерфакс.

Фальков уточнил, что мораторий на показатели не означает запрет на публикацию. "Мы не призываем отказываться от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки. Но нам нужно исходить из наших национальных интересов", - добавил министр.

В начале марта в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что правительство при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования планирует отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus. Вице-премьер поручил Минобрнауки оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

Платформы Web of Science и Scopus являются наиболее цитируемыми и престижными для опубликования статей о научных разработках и исследованиях. Все материалы размещаются на коммерческой основе, в связи с чем в российском научном сообществе неоднократно поднимался вопрос о необходимости развития собственных изданий.