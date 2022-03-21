Дания предлагает запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

Министр иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофод предлагает запретить российским судам заходить в порты Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кофод сказал перед началом встреч Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС.

Кофод заявил, что важно продолжать вводить санкции, в том числе экономические, против президента РФ Владимира Путина, российских олигархов и экономики, а также российской военной машины.

"Мы, с датской стороны также поддержали бы, вероятно, наиболее строгие санкции, о которых мы можем договориться, в том числе относительно доступа к морским портам, в отношении российских и белорусских перевозок по суше, но также мы готовы изучить и другие типы санкций", - сообщил Кофод.

Он подчеркнул необходимость остановить российскую агрессию.

Также Латвия и две другие страны Балтии планируют запретить вход российских кораблей в свои порты. Соответствующее решение уже готовит правительство страны.

"Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решение в правительстве", - сообщил глава Минтранса Латвии Талис Линкайтс.