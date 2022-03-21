Латвия намерена закрыть свои порты для российских кораблей

Латвия хочет запретить вход российских кораблей в свои порты, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире TV3.

"Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решение в правительстве", — сообщил Линкайтс.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам другой европейской страны — Германии. Зеленский просит отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в Россию, передает BBC.

“Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, с которым мы сражаемся на поле боя. И которое вы можете завоевать просто в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец стала частью ЕС. Немцы, Вы имеете силу!” — сказал Зеленский.