Франция блокировала активы россиян на €850 млн

Французские власти с начала марта заблокировали активы российских «олигархов» на €850 млн, которые находились во французской юрисдикции, заявил министр экономики и финансов республики Бруно Ле Мэр, передает RTL.

«Это почти миллиард евро, а точнее — €850 млн, которые были обездвижены», — сказал Ле Мэр.

Министр уточнил, что речь идет, в частности, о €150 млн, находящихся на счетах во французских банках, еще €539 млн составила стоимость около 30 заблокированных объектов недвижимости и двух яхт по €150 млн. Ле Мэр подчеркнул, что эти счета и объекты недвижимости не арестованы в юридическом значении этого термина, однако их владельцы пока не вправе ими распоряжаться, продавать их или получать с них доход.

Ле Мэр также сообщил, что власти Франции заблокировали €22 млрд активов российского Центробанка, находящиеся в юрисдикции Франции.