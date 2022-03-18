Последнее обновление: 18.03.2022 19:05

Литва ввела ограничения на вывоз наличных евро в РФ и Беларусь

Таможенная служба Литвы ввела лимит на вывоз наличных в Россию и Беларусь в размере 60 евро на человека.

Как сообщает Delfi, ограничение действует в отношении физических и юридических лиц и распространяется на продажу, передачу и вывоз евро в Россию и Беларусь с декларацией и без нее.

Исключения предусмотрены для дипломатических ведомств и международных организаций в этих двух странах.

"Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию, могут везти с собой не больше 60 евро наличными на человека для личных нужд", - говорится в публикации.

Ограничений на вывоз из республики наличных средств в другой валюте нет.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование