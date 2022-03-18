Портовые работники Швеции объявили блокаду связанным с Россией судам

Профсоюз портовых рабочих Швеции еще две недели назад обратился к министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах, иначе они сами инициируют такую блокаду.

На собрании в четверг руководство профсоюза приняло решение реализовать свой призыв, сообщает УНИАН со ссылкой на SVT.

"Мы сообщили организацию работодателей и посреднический институт о том, что будет введена блокада", - сказал вице-руководитель шведского профсоюза портовых рабочих Эрик Хельгесон.

Блокада распространится на суда, которые идут в Россию и из России, на суда, перевозящие российские товары, а также те, что принадлежат России.

Объявленная блокада подразумевает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.

По словам Хельгесона, блокада начнется 28 марта, но при необходимости профсоюз готов начать действовать и раньше.

В свою очередь, в организации работодателей Swedish Ports заявили, что также озабочены ситуацией в Украине, но считают, что все ограничения должны быть введены по всему Евросоюзу.

"До нас только что дошла новость, что Профсоюз портовых работников предупреждает о мерах в поддержку Украины. Нам предстоит проанализировать это на основе шведского законодательства", - сказал генеральный директор Swedish Ports Маркус Дальстен.

Там также призывают правительство Швеции к более четким рекомендациям.

"Мы хотим видеть более четкие решения от правительства относительно того, как подконтрольные России корабли должны быть обслужены в шведских портах, к чему мы также призывали в наших контактах с правительством", - говорит Дальстен.