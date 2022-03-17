Крупный японский издатель прекратил продажу игр в России, пожертвовал Украине $500 млн.

Одна из крупнейших игровых компаний Японии Square Enix Крупный прекратил продажу своих игр в России.

Как сообщает УНИАН, проекты издателя больше нельзя купить в Steam или Epic Games Store на территории РФ. На страницах игр Square Enix в сервисе Valve пропали цены и возможность добавить товар в корзину. А в EGS пишет: "Данный продукт сейчас недоступен для вашего региона". Демоверсии проектов компании россияне все еще могут загрузить.

Square Enix также пожертвовала $500 миллионов в фонд ООН для беженцев из Украины.