Последнее обновление: 16.03.2022 15:09

В Беларуси с 18 марта стартуют валютные торги с китайским юанем

С 18 марта 2022 года на валютных торгах БВФБ появится возможность совершения операций с китайскими юанями, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль будут проходить аналогично торгам основными валютами, включенными в корзину иностранных валют, т. е. в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки», - говорится в сообщении.

Решение принято «в целях повышения эффективности использования национальных валют во внешнеэкономических расчетах за счет снижения издержек участников валютного рынка».

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