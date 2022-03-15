Темпы бурения новых сланцевых скважин в США показали максимальный месячный рост

На этой неделе сланцевые разведчики вернулись к режиму роста, добавив наибольшее количество буровых установок за месяц.

Администрация Байдена призывает их увеличить добычу сырой нефти, чтобы компенсировать запрет на добычу российского сырья, передает enkorr со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes Co. количество буровых установок для добычи сырой нефти в США выросло на прошлой неделе на 8 ед. — до 527 ед.. Это самый значительный прирост с 11 февраля. Бóльшая часть расширения пришлась на самый загруженный сланцевый участок в мире, Пермский бассейн в Западном Техасе и Нью-Мексико.

Президент Джо Байден призвал нефтяные компании США увеличить добычу, поскольку санкции в отношении РФ подтолкнули цены на нефть выше $100/барр.. Однако призыв к увеличению добычи противоречит обязательствам, взятым на себя крупными сланцевыми разведчиками — отдавать предпочтение финансовой дисциплине, а не росту производства. Кроме того, многие компании проявляют осторожность, учитывая враждебность Байдена к ископаемому топливу и риск того, что новое бурение не окупится в долгосрочной перспективе.

Объемы буровых работ остаются более чем на 20% ниже допандемических максимумов.