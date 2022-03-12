В Беларуси вводятся ограничения на конвертацию безналичных белорусских рублей в валюту - банки

В Беларуси с 13 марта вводятся жесткие ограничения на конвертацию безналичных белорусских рублей в иностранную валюту через проведение международных операций с использованием банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro.

Судя по всему, ограничение на конвертацию составит 100 долларов в сутки (по текущему курсу обменников).

О вводимых ограничениях сообщает не Нацбанк РБ, а белорусские банки в уведомлениях своим клиентам.

«С 00:00 13.03.2022 наш банк временно вводит ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Республики Беларусь, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов», -говорится в сообщении Беларусбанка.

Речь, безусловно, идет о карточках тех банков, которые (банки) еще не заблокированы санкциями/отключением от SWIFT, и которыми (карточками) можно оплачивать за пределами Беларуси, включая интернет-магазины.