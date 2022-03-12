Минфин США: Поиски России и Китая альтернативы доллару далеки от успеха

Россия и Китай пока не достигли успеха в поиске альтернативы доллару как расчетной валюте, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции.

Она отметила, что доллар не имеет конкурентов, поскольку является резервной валютой, что позволяет вводить «очень сильные санкции».

«Китай занимался поисками, Россия тоже, но на самом деле она и близко не подошла к изобретению какой-либо замены доллару», — сказала Йеллен, отвечая на вопрос, может ли доллар потерять часть своего глобального влияния из-за усилий России и Китая по поиску альтернативных способов ведения бизнеса.

Она заявила, что экономика США остается сильной, в то же время признав, что санкции против России будут иметь последствия, передает РБК.

Глава Минфина США отметила, что ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией может привести к рецессии, но выразила уверенность в способности Федерального резерва сбалансировать это.