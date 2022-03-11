Война Путина против Украины несет голод всему миру – Макрон

Российское вторжение в Украину обернется голодом в Африке и на других континентах, предупреждают политики и бизнесмены.

Россия и Украина - крупнейшие производители зерновых, а Россия - еще и основной поставщик удобрений и сырья для их производства.

"Европе и Африке грозит масштабная продовольственная дестабилизация из-за того, что Украина не сможет засеять поля. Нам придется подготовиться и пересмотреть стратегию обеспечения собственной продовольственной безопасности и задуматься о том, что делать с Африкой", - сказал французский президент Эммануэль Макрон.

"Иначе из-за войны на Украине целому ряду африканских государств грозит голод в ближайшие год-полтора", - сказал он перед неформальной встречей лидеров 27 стран Евросоюза, передает BBC.

Россия и Украина - ведущие экспортеры зерна в мире. А Черное море - стратегически бесценный регион для продовольственной безопасности планеты, поскольку через черноморские порты вывозят пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник не только они, но и Казахстан с Румынией. К тому же Россия - главный поставщик как сырья для производства удобрений (природного газа и фосфатов), так и самих удобрений.

Производство удобрений в Европе встало еще до войны, поскольку Россия ограничила поставки газа, цены взлетели до небес, выпуск селитры и мочевины стал нерентабельным.

Война лишь усугубила проблему, рассказал BBC глава крупнейшего европейского производителя удобрений, норвежской Yara, Свейн Торе Холсетер.

"И до войны было непросто, но сейчас в логистике перебои из-за войны, а мы приближаемся к посевной в северном полушарии и пику поставок удобрений", - сказал он.

"Половина населения планеты имеет доступ к еде только благодаря удобрениям, и если их не будет, урожайность некоторых культур упадет на 50%. Вопрос уже не в том, случится ли в мире продовольственный кризис. Вопрос только в том, насколько масштабным он будет", - сказал глава Yara.