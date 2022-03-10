Власти России будут вводить внешнее управление в уходящих из России компаниях

Путин поддержал предложение ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, уходящих из России.

«Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал Путин на совещании.

По его словам, у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для этого.

При этом, Путин утверждает, что Россия не хочет быть закрытой страной и настроена на сотрудничество с партнерами.

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят», — сказал он.

Сегодня в пользу внешнего управления высказался глава "Норникеля" Владимир Потанин. Он также предостерег власти от идеи конфискации предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка.

"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - заявил он.

"Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - заявил Потанин.

"Случаи национализации – то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность – в новейшей истории известны. Это более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией. Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", - сказал он.

По мнению Потанина, более адекватной мерой является предложение ввести внешнее управление на таких предприятиях. "Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам", - полагает Потанин.