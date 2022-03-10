Китай отказал России в поставках авиазапчастей

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

По его слова, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах, передает Интерфакс.

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - сказал Кудинов журналистам на конференции MRO Russia & CIS.

"Будем искать через другие страны. Возможно, через наших партнеров - через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться - мы просто будем помогать эти запчасти легализовать", - отметил Кудинов.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.