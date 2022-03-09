ЕБРР выделит Украине 2 млрд евро для поддержки бизнеса и реформ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит пакет финансирования для поддержки устойчивости Украины в размере 2 млрд евро.

Это первый пакет мер "по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам", пострадавшим из-за российской военной агрессии в Украину, говорится в сообщении банка на его сайте.

"Банк также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении страны, как только позволят условия", - отмечается в сообщении.

Финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний, например, в виде отсрочки по кредитам, поддержки ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться. Этот пакет был одобрен в среду советом директоров банка, передает Интерфакс.

По его данным, программа устойчивости на Украине будет сосредоточена на четырех основных элементах: отсрочка платежей, списание долгов и реструктуризация; торговое финансирование, в том числе для импорта топлива; чрезвычайное финансирование ликвидности, по согласованию с партнерами; экстренная поддержка реформ.

Кроме того, программа поможет странам, которых непосредственно затронул приток украинских беженцев. В соседних с Украиной странах программа будет сосредоточена на: энергетической безопасности, в том числе за счет экстренных закупок электроэнергии для компенсации потери импорта из России и Беларуси; муниципальных услугах и средствах к существованию для перемещенных лиц; предоставлении ликвидности для малых и средних предприятий.

Рамочную основу можно было бы также расширить, чтобы охватить другие страны, испытывающие особую обеспокоенность по поводу энергетической безопасности. Банк ожидает, что кризис будет иметь серьезные последствия для многих стран, в которых он работает, отмечается в сообщении.