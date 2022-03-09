ЕС вводит запрет на поставку банкнот евро в Беларусь

ЕС опубликовал очередной пакет санкций против властей Беларуси из-за поддержки военной агрессии России в Украине.

Согласно публикации в Официальном журнале ЕС отключает от SWIFT три белорусских банка – Белагропромбанк, Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь

ЕС вводит запрет на операции с Нацбанком Беларуси, связанные с управлением резервами и/или активами, а также на предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в Беларусь.

ЕС также вводит запрет на листинг и торговлю акциями подконтрольных государству белорусских предприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года.

Белорусским гражданам будет запрещено размещать в банках ЕС депозиты на сумму более 100 000 евро. При этом вводится запрет на открытие счетов белорусских клиентам в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продажу ценных бумаг, номинированных в евро.

ЕС также вводит запрет на поставку в Беларусь банкнот, номинированных в евро.