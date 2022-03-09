В России объявили амнистии капиталов

Путин подписал закон о проведении в России с 14 марта 2022 по 28 февраля 2023 года амнистии капиталов.

Амнистия будет распространяться на деяния, совершенные до 1 января 2022 года, передает Интерфакс.

Согласно подписанному закону, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов вправе представить в ФНС декларацию, содержащую сведения об имуществе (земельных участках, других объектах недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах, финансовых активах, в том числе акциях, а также долях участия и паях в уставных (складочных) капиталах российских и (или) иностранных организаций), собственником или фактическим владельцем которого он является.

Также можно задекларировать наличные денежные средства, как в рублях, так и в валюте, которые планируется перевести во вклады в банках РФ. Кроме того, можно будет перерегистрировать в России транспортные средства.

При этом гарантии, предусмотренные амнистией, предусматриваются в случае перевода в РФ всех денежных средств или финансовых активов со счетов (вкладов) в банках или организациях финансового рынка, расположенных за пределами страны.

Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой, административной ответственности за определенные противоправные деяния. В частности, в рамках амнистии капитала декларант освобождается от уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин в крупном либо особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов и сборов.

Ранее РФ проводила амнистию капиталов с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года (первый этап); с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года (второй этап); с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (третий этап).