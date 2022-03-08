Boeing приостановил закупку титана в России

Авиапроизводитель Boeing временно прекратил закупку титана в России у своего же совместного с корпорацией «ВСМПО-Ависма» предприятия по производству титановых штамповок Ural Boeing Manufacturing в Свердловской области.

«У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, имеющиеся запасы и наличие альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать производство гражданских воздушных судов без перебоев. От комментариев относительно Ural Boeing Manufacturing в пресс-службе компании отказались.

В «ВСМПО-Ависма» подтвердили информацию о временном прекращении сотрудничества с Boeing, передает РБК.

«Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий, и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления», — сообщил генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов.

По его словам, компания будет искать партнеров как в других сферах — от медицины до бытовой и пищевой промышленности, так и на других рынках, поскольку там будут востребованы «уникальные технологические разработки» корпорации в сфере производства и обработки титановых сплавов.