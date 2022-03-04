Всемирный банк прочит дефицит продовольствия из-за войны в Украине

Война в Украине является катастрофой для всего мира, которая сократит глобальный экономический рост, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Малпасс заявил, что экономические последствия войны распространяются за пределы Украины, и рост мировых цен на энергоносители, в частности, больше всего ударит по бедным – как и растущая инфляция, передает BBC.

Цены на продукты питания уже выросли из-за войны и это в большей степени коснется бедных стран, поскольку и Россия, и Украина – крупные производители продуктов питания для всего мира.

По данным S&P Global Platts, Украина – крупнейший в мире производитель подсолнечного масла, Россия занимает второе место. Вместе они составляют 60% мирового производства масла.

По данным JP Morgan, на эти две страны также приходится почти треть мирового экспорта пшеницы. Цены на пшеницу на Чикагской фьючерсной бирже уже торгуются на 14-летнем максимуме.

То же самое относится и к российским энергопоставкам. Их сокращение особенно опасно для Западной Европы, где правительства не подготовили альтернативные источники достаточного количества электроэнергии.

Около 39% электроэнергии в ЕС поступает от электростанций, работающих на ископаемом топливе, источником которого является Россия.

Малпасс также считает, что война существенно отразится на экономике Украины, нивелировав экономические успехи последних лет.

Всемирный банк в ближайшее время одобрит пакет помощи Украине на сумму в 350 млн долларов.