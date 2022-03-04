Последнее обновление: 04.03.2022 11:01

Google приостановил продажу рекламы в России

Google приостановил продажу онлайн-рекламы в России на фоне военного вторжения российских войск в Украину и действий российских регуляторов, сообщает Reuters.

«В свете последних экстраординарных событий мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости», — говорится в заявлении компании.

27 февраля Google запретил размещать рекламу российским государственным СМИ. Монетизация таких медиа также была приостановлена. Перед этим монетизацию на своей платформе временно прекратил принадлежащий Google видеохостинг YouTube.

Видеохостинг YouTube также отключает показ рекламы в России.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», — отмечается в сообщении.



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