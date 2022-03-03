Минфин США: Китай должен будет следовать введенным экспортным ограничениям против России

Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям, направленным против России.

Об этом заявил в четверг заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью газете The Washington Post, передает ТАСС.

"Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <...> Китай должен следовать правилам, которые мы установили", - утверждал он.

Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые "нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет". "Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников", - полагает замминистра.