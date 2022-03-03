Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 925515 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 марта 2022 года выросло до 925515 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6521 человека.

Выздоровели 915723 (выписаны +1425) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6521 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2083 человека (9,55% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12488928 (+21811) тестов на коронавирус.