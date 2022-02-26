Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 913333 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 февраля 2022 года выросло до 9133332 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 6454 человек

Выздоровели 901068 (выписаны +1463) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6454 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 53555 человек (27,73% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12408634 (+19314) теста на коронавирус.