Япония заморозит активы четырех российских банков

Япония в рамках санкций против России из-за военной операции на Украине заморозит активы четырех российских банков.

Об этом сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки, передает РБК со ссылкой на NHK.

Ограничения затронут в том числе ВТБ. Названия других финансовых организаций и объем их активов, которые подлежат заморозке, министр не привел.

Судзуки сообщил также, что Токио поддерживает решение Евросоюза об отключении семи российских банков от системы SWIFT с 12 марта. Помимо ВТБ речь идет об «Открытии», Промсвязьбанке, Совкомбанке, банке «Россия», Новикомбанке, а также госкорпорации ВЭБ.