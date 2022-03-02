Siemens приостановила поставки и новые проекты в России

Компания Siemens заявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и введенных против российского государства и бизнеса санкций.

«Мы категорически против вторжения в Украину и вместе с международным сообществом призываем к миру. <…>. Мы полностью поддерживаем все санкции. В связи с этим все новые бизнес-проекты в России и международные поставки приостанавливаются до тех пор пока мы не оценим масштаб санкций. Нашли помыслы с коллегами, друзьями и семьями пострадавших», — говорится в заявлении компании.