Нацбанк Украины запретил платежные карты банков России и Беларуси

Платежные карты, выпущенные банками России Беларуси, больше не работают в Украине, говорится в сообщении на сайта Нацбанк Украины.

Так, с 1 марта 2022 года Национальный банк Украины запретил:

зачисление денежных средств на счета клиентов - физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;

прием в Украине платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, расчеты и снятие наличных).

«Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть прекращена. Карты банков государств-агрессоров в Украине не будут работать, и враг больше не сможет отправлять на них средства для террористов и их сторонников. Запрет на прием карт банков в России и Беларуси - наш следующий шаг в финансовой защите Украины", - заявил зампред Нацбанка Украины Алексей Шабан.