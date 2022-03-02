Последнее обновление: 02.03.2022 16:21

CENTR приостановил членство домена верхнего уровня RU/РФ

Совет европейских национальных регистраторов доменов верхнего уровня (CENTR) принял решение о немедленной приостановке членства в Координационном центре домена верхнего уровня RU/РФ.

Решение обусловлено военным вторжением России в Украину.

«Обмен знаниями и информацией является ключом к выполнению миссии CENTR, и правлению CENTR необходимо сохранять доверие в сообществе CENTR. В связи с этим Правление приняло решение немедленно приостановить членство в Координационном центре домена верхнего уровня RU/РФ», - говорится в сообщении на сайте Совета.

В сообщении отмечается, что решение «никоим образом не направлено против наших российских коллег».

Приостановка членства будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей CENTR на заседании в марте.



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