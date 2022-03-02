Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Роскосмос предъявил ультиматум британской OneWeb

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выдвинул ультиматум британской компании OneWeb, которая использует российские ракетоносители «Союз» для запуска своих спутников связи на орбиту для создания сети спутникового интернета.

Ракету "Союз-2.1б", которая запустит с Байконура 36 британских спутников связи OneWeb, установили на стартовый стол, сообщил Роскосмос.

Ранее в OneWeb заявляли, что еще не решили, будут ли откладывать пуск 5 марта из-за международной обстановки. Российская сторона подтверждала готовность исполнять обязательства по договору.

Вместе с тем, Рогозин заявил, что если до 21:30 пятницы Россия не получит гарантий, что британские спутники OneWeb не будут использованы в военных целях, ракету-носитель уберут со старта.



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